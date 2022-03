Ucraina: 'Grazie Italia', i ministri di Kiev a un mese dalla guerra

L'Ucraina guarda all'Italia e dice "grazie". La gara di generosità degli italiani verso i profughi, i rifugiati, i civili, soprattuto i più deboli, donne, bambini, fragili sotto il fuoco nemico è sentita con forza da Kiev. Lo ha testimoniato ad un mese dall'invasione russa, a più riprese, il governo ucraino, attraverso i suoi ministri interpellati dall'Adnkronos, in prima linea per reagire, soccorrere, ricostruire e rilanciare il loro Paese.

"Vorrei cogliere l'opportunità per ringraziare la repubblica italiana, il governo Draghi, il ministro Messa, tutti voi, per il sostegno assoluto e l'aiuto all’Ucraina in questo tempo così difficile", dice il ministro dell'Istruzione ucraino, Serhiy Schkarlet, raccontando il dramma di bambini che insieme alle loro famiglie sono stati costretti ad evacuare nelle zone dell’ovest e all’estero. Una generazione a cui Schkarlet oltre che una istruzione desidera garantire la "possibilità di tornare a casa. E ricostruire la nuova Ucraina. Sono grato all'Ue e ai paesi che garantiranno il diritto allo studio gratuito agli studenti ucraini e ai loro genitori di lavorare come Italia, Polonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Estonia,Repubblica Ceca, Grecia, Germania, Francia ed altri!.

"Abbiamo chiesto sostegno al Consiglio dei ministri dell’Unione europea per l’iniziativa di apertura di scuole ucraine, che garantiscano ai bambini la possibilità di continuare a seguire il programma di studio ucraino. Sappiamo già che in molti paesi ci sono programmi di integrazione", ha raccontato. Ed "ho parlato della possibilità di creare un programma o una fondazione per sostenere la ricostruzione degli istituti scolastici e del funzionamento del processo didattico". "Ho già parlato della nostra piattaforma online che è sempre disponibile anche fuori dai confini dell’Ucraina - prosegue - Vorrei che valutiate la possibilità di sostenerne lo sviluppo, fornendo sussidi che favoriscano l'inserimento di materiale didattico per la scuola elementare, ad oggi mancante. Ed inoltre che siano predisposte sovvenzioni per corsi di formazione e materiali didattici a sostegno degli insegnanti, ad esempio per quanto riguarda il lavoro psicologico da fare con i bambini che vivono la guerra. Infine chiediamo di promuovere la nostra piattaforma tra i membri della diaspora ucraina nel vostro Paese, affinché i bambini ucraini abbiano accesso continuo all’istruzione".

Accorato l'appello del vice ministro della Salute, Iryna Mykychak, ma sentita la gratitudine verso il nostro Paese: "si faccia il possibile per fermare questa guerra! Ringraziamo per tutto l'aiuto che arriva dall'Italia e dagli altri paesi. E per l'accoglienza offerta agli ucraini sfollati dal Paese". Mykychak entra nello specifico di una "situazione drammatica soprattutto nei territori occupati: Stiamo tentando di fare evacuare attraverso i corridoi umanitari più persone possibile. A partire dai malati cronici, che lì non possono essere adeguatamente curati; tentiamo di trasportare via tutti in treno, macchina...Ma vorrei precisare che anche nelle zone occupate gli ospedali funzionano, i medici tentano di fare il possibile. Si sono mobilitati ospedalieri, professori universitari e studenti di medicina, volontari...una cordata internazionale è scesa in campo".

"Ci sono tuttavia tante città, come Mariupol, dove non abbiamo accesso ed è impossibile usare i corridoi. Lì la catastrofe umanitaria è immensa. Per le vittime dei bombardamenti, per i pazienti cronici ad esempio in emodialisi o oncologici, che rischiano di morire se non sostenuti da cure. E' indispensabile - prega - chiudere il cielo dell'Ucraina o aumenterà il numero delle persone che devono lasciare il Paese, fermo restando che siamo ovviamente grati ai paesi ospitanti". Di cosa avete più bisogno? "Kit di emergenza per i feriti e medicine per malati cronici. Abbiamo bisogno di preparati chemioterapici, anti coagulanti, immuno-soppressori, farmaci per malati di tiroide, per pazienti cardiovascolari, per persone sottoposte a trapianti. Servono quelle medicine che non vengono prodotte in Ucraina tanto più che la situazione sta cambiando rapidamente".

Senza confini il sostegno all'esercito cibernetico ucraino di specialisti da ogni parte del mondo. Ne parla con orgoglio e soddisfazione uno dei protagonisti di questa guerra, Mykhailo Fedorov, ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale ed anche vice ministro dell'Ucraina, che ha annunciato: "Nell’esercito Іt ucraino ci sono più di 300mila cyber specialisti. Ogni giorno il loro numero cresce. Ne fanno parte specialisti ucraini e stranieri: fondatori di start up, creativi e addetti alla comunicazione". Mykhailo Fedorov, ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale ed anche vice ministro dell'Ucraina, 31 anni, alla guida di una transizione digitale all'avanguardia nel mondo, prosegue: "Chiunque può diventare volontario della nostra comunità. Basta iscriversi al canale Telegram del progetto e ricevere i compiti. Dall’inizio della guerra abbiamo effettuato più di 330 attacchi Ddos (Distributed denial of service - ndr ) con successo". Contro chi? "Contro le risorse web delle corporazioni Gazprom, Lukoil, le banche Sberbank, Vtb, Gasprombank, e i portali web statali del Cremlino, del Parlamento. Ad ora non posso rivelare altri dettagli. Dopo la vittoria sì", risponde.

Quali le aree più in difficoltà? "Abbiamo problemi con la rete per lo più nelle zone dei combattimenti attivi. Nella regione di Kyiv nelle città come Irpin, Bucha, Hostomel, Vorsel. Non sempre la connessione è stabile nelle regioni di Kharkiv, Kherson, Cernihiv, Melitopil. Ed ora come non mai è importante chiamare i propri cari ma spesso è impossibile raggiungere chi si trova in queste zone", risponde. "Al momento tutti gli operatori telefonici e i rispettivi istituti statali lavorano uniti con un unico obiettivo: far sì che rete mobile e fissa funzionino al meglio. Vorrei dire che i nostri specialisti che si occupano di ripristino delle infrastrutture danneggiate sono dei veri eroi. Lavorano e riattivano le reti molto velocemente. Spesso agiscono sotto il fuoco nemico, e muoiono sul campo, svolgendo il loro compito".

A quanto ammontano i danni alle infrastrutture digitali del Paese? "Per ora non vorrei valutare la quantità dei danni perché la guerra non è ancora finita. Il nemico distrugge in maniera mirata la nostra infrastruttura di telecomunicazioni per lasciare il territorio ucraino senza la connessione, senza la copertura mobile, senza radio e telecomunicazioni". Ma "senza precedenti, l’Ucraina è stata rifornita di Starlink indispensabile al funzionamento di migliaia di terminali nei luoghi in cui ci sono problemi di connessione; di grande aiuto per gli ospedali, per le infrastrutture pubbliche in condizioni critiche, per le aziende operanti nella Tecnologia dell'Informazione", ricorda.

Il suo tweet su Starlink a Musk ha consentito a centinaia di migliaia di ucraini di collegarsi via satellite. Che progetti avete con Elon Musk in futuro? "In realtà eravamo già in contatto con Musk per via dei possibili progetti in comune. Per questo il suo team ha reagito così rapidamente e in maniera efficace alla nostra richiesta di Starlink. Siamo grati a Elon Musk per il suo grande sostegno all’Ucraina non solo a parole ma anche con le azioni. Speriamo - auspica - di realizzare tutto ciò di cui abbiamo parlato prima della guerra".

(di Roberta Lanzara)