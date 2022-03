Ucraina, Grimoldi (Lega) al confine con la Polonia: "Code e devastazione"

Sta per entrare in Ucraina, dalla frontiera polacca di Medyka, nel sud est della Polonia, Paolo Grimoldi, deputato della Lega in missione Osce. Grimoldi racconta la desolazione e le code al confine tra Polonia e Ucraina, con video e foto. "Questa è la situazione", dice all'Adnkronos, 'mostrando' un video con mezzi fermi al punto di confine, camion e auto, e una carrozzina finita ai bordi della strada, tra le macerie. Poi foto del passaggio di confine tra i due paesi. E video di persone a piedi. Infine un mare di vestiti accatastati su un prato, in attesa di essere inviati alle popolazioni sotto attacco russo.