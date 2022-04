Ucraina: Grossi (Aiea), 'il morale del personale della centrale Zaporizhzhya è molto basso'**

"Il morale e lo stato emotivo" del personale che lavora presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya sono "molto bassi". Lo fa sapere il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, che riceve aggiornamenti dall'Ucraina. Grossi ha espresso più volte grave preoccupazione per le condizioni di lavoro estremamente stressanti e difficili cui è sottoposto il personale che opera negli impianti nucleari ucraini, in particolare presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya e il sito di Chernobyl, che le forze russe hanno controllato per cinque settimane prima del loro ritiro giovedì scorso.

Questa situazione senza precedenti in cui si trova il personale della centrale nucleare ha seriamente compromesso uno dei sette pilastri indispensabili alla sicurezza nucleare, poiché "il personale operativo deve essere in grado di adempiere ai propri doveri di sicurezza e protezione e avere la capacità di prendere decisioni libere da pressioni indebite".

"È inaccettabile e insostenibile che il personale lavori in circostanze che potrebbero compromettere gravemente il loro benessere e quindi avere un impatto negativo sul funzionamento sicuro e protetto di questi impianti nucleari", ha affermato il direttore generale Grossi .

'il personale dei siti nucleari merita la nostra profonda ammirazione'

"Come ho detto durante la mia visita alla centrale nucleare dell'Ucraina meridionale la scorsa settimana - ha aggiunto Grossi - il personale dei siti nucleari ucraini merita la nostra profonda ammirazione e sincera gratitudine per la resilienza e determinazione dimostrate nello svolgere i loro importanti compiti".

Nella città nord-orientale di Kharkiv, l'Ucraina ha informato ieri sera l'Aiea che l'ordigno inesploso, individuato a fine marzo vicino a un impianto di ricerca nucleare, a un'ispezione più ravvicinata si è rivelato essere il corpo di un razzo privo della sua punta esplosiva e quindi non rappresenta un pericolo. La struttura non ha ancora elettricità a causa di precedenti danni, e i bombardamenti nell'area hanno reso difficile il ripristino dell'elettricità. La struttura è stata utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di radioisotopi per applicazioni mediche e industriali. Il suo materiale nucleare è subcritico e l'inventario radioattivo è basso.

Alla centrale nucleare di Chernobyl, continuano i preparativi per la prossima rotazione del personale, compresa la valutazione della sicurezza per il personale.