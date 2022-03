"Siamo qui per gridare con il cuore che le armi si fermino esprimendo la nostra vicinanza e il nostro sostegno al popolo attaccato in maniera ignobile, in violazione di ogni principio di ogni diritto". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla manifestazione contro la guerra in Ucraina a Piazza Santa Croce a Firenze. (dall'inviata Silvia Mancinelli)