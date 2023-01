Ucraina guerra, la confessione del mercenario della Wagner fuggito

"La situazione è cambiata con l'arrivo dei detenuti, hanno smesso di trattarci come esseri umani. Sono fuggito perché temevo per la mia vita dopo aver rifiutato di rimanere in servizio al termine del contratto"

Il mercenario della Wagner fuggito in Norvegia ha testimoniato di aver avuto paura per la sua vita, dopo essersi rifiutato di rimanere in servizio con la società di Evghany Prigozhin, allo scadere di un primo contratto. Lo scorso novembre, Prigozhin aveva imposto il rinnovo del contratto a tutti. Parlando con Vladimir Osechkin, il direttore di Gulagu.ru, un attivista russo che aiuta i profughi a ottenere visti all'estero, Andrei Medvedev cita il caso di Evgheny Nuzhin, un altro mercenario che aveva lasciato il servizio e che poi era stato ucciso. La sua barbara esecuzione era stata ripresa in video. "Venivamo buttati in battaglia come carne da cannone", ha denunciato.

Medvedev ha ricordato di aver passato la frontiera all'altezza della città russa di Nikel. Ed è poi stato arrestato dalla polizia norvegese a Pasvik. Ora, ha aggiunto, combatterebbe per l'Ucraina. E non sente "altro che odio" per il suo Paese.

"Ho firmato un contratto con la Wagner il 6 luglio dello scorso anno. Sono stato nominato comandante del Primo squadrone del Quarto platone del Settimo distaccamento d'assalto. Quando hanno iniziato ad arrivare i prigionieri, la situazione alla Wagner è davvero cambiata. Hanno smesso di trattarci come esseri umani. E ci gettavano in battaglia come carne da cannone". (segue)

"Ogni settimana, arrivavano altri detenuti. Abbiamo perso un sacco di uomini. Le vittime erano tante. Potevamo perdere 15-20 uomini solo nel nostro platone. Per quello che ne so, la maggior parte di loro sono stati sepolti nella Repubblica di Luhansk e dichiarati dispersi. Se dichiari un mercenario disperso, non devi versare l'assicurazione ai familiari. I prigionieri venivano uccisi con un colpo d'arma da fuoco se si rifiutavano di combattere o per tradimento".

"Andrei ha deciso di lasciare la Wagner. Quindi, è diventato ricercato dai servizi di sicurezza della società e dai servizi russi. La sua vita era minacciata. Aveva paura di essere ucciso come Nuzhin, con un martello", spiega Osechkin.