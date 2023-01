Ucraina guerra, occhi puntati su agenzia nucleare Russia

Rosatom è coinvolta nello sforzo del comparto militar industriale per la guerra. Dovrebbe quindi essere inclusa nell'elenco delle entità soggette a sanzioni, come Kiev chiede. Ma l'agenzia esporta combustibili e reattori in tutto il mondo, anche in Occidente. Perfino gli Stati Uniti, a cui garantisce il 25% dei rifornimenti di uranio arricchito.

L'agenzia per l'industria del nucleare in Russia Rosatom contribuisce allo sforzo per la guerra contro l'Ucraina, rende noto il Washington Post, sollecitando l'inclusione del conglomerato di Stato nell'elenco delle entità sanzionate. Perché Rosatom fornisce all'industria militare componenti, tecnologia e ossido di alluminio per i combustibile per i missili, ioni di litio per le batterie per i carri armati, tecnologia per la stampa 3D, e ha anche facilitato il controllo della centrale di Zaporizhzhia, dove sono stati inviati dipendenti del gruppo.

Lo scorso ottobre, emerge da documenti raccolti dall'intelligence ucraina citati dal quotidiano americano, dirigenti di Rosatom, che si è sempre presentata come una entità civile pur mantenendo un ruolo nel settore del nucleare militare, hanno incontrato al ministero della Difesa rappresentanti del complesso militar industriale.

Rosatom fornisce componenti ad aziende come la produttrice di armi Almaz-Antey, la produttrice di sistemi missilistici Npk Tekhmash, Vysokotochniye Kompleksy, che produce gli Iskander e NPO Splav, che produce il lanciatore Urgan per bombe a grappolo. "Se Rosatom fornisce sostegno per l'industria delle armi russa, è sanzionabile", ha commentato Daniel Fried, coordinatore per le sanzioni al dipartimento di Stato Usa fino al 2017.

A frenare fino a ora l'introduzione di restrizioni per il gruppo è il suo coinvolgimento nei programmi nucleari di moltissimi Paesi, inclusi diversi occidentali, inclusi gli Stati Uniti che dipendono da Rosatom per un quarto dei suoi rifornimenti di uranio arricchito. Ci sono 18 centrali nucleari 'made in Russia' operative nell'Unione europea.

Rosatom controlla il 30 per cento del mercato globale per l'uranio arricchito, il 17 per cento del mercato dei combustibili per reattori. Il 20 per cento dei 450 reattori attivi nel mondo sono opera della Russia. E Rosatom ha al momento in cantiere 23 reattori nel mondo, fra cui in India, Turchia ed Egitto, con un portafoglio ordini all'estero di 200 miliardi di dollari. Il rischio è quindi quello di introdurre ulteriore volatilità al settore dell'energia globale.

Il capogabinetto del Presidente ucraino, Andriy Yermak, ha di recente incontrato il coordinatore per le sanzioni del dipartimento di Stato Usa, James O'Brian, per sollecitare sanzioni contro Rosatom. Lo stesso ha fatto il mese scorso il Premier Denys Shmyhal nel suo colloquio con il vice Presidente della Commissione Ue, Frans Timmermans.