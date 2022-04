Ucraina, Guterres: "Guerra finirà quando deciderà Russia"

''La guerra in Ucraina terminerà quando la Federazione russa deciderà di porvi fine e quando ci sarà la possibilità seria di un accordo politico'' e ''non con gli incontri'' diplomatici. Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nel corso di una intervista alla Cnn nel giorno in cui a Kiev incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ''Possiamo tenere tutti gli incontri che vogliamo, ma questi non metteranno fine alla guerra'', ha aggiunto Guterres, che martedì ha incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin.

Nuove proteste a Kherson contro la decisione di Putin di indire un referendum nelle regioni occupate.