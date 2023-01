Ucraina, Guzzetta: "Senza votazione rifatta, resta il no al dl armi dei senatori Pd Giorgis e Valente"

La vicenda del voto contrario al dl armi in Ucraina di due senatori del Partito democratico, Andrea Giorgis e Valeria Valente, sollecita alcune considerazioni sul fronte giuridico: "Non conosco i dettagli della vicenda. In linea generale posso dire che eventuali vizi nella votazione potrebbero essere rettificati solo prima della proclamazione e con una nuova deliberazione". Così il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata, interviene con l'Adnkronos sulla vicenda del voto contrario al dl armi in Ucraina dei due senatori Pd.

In base ad una nota dell'ufficio stampa del Gruppo del Partito democratico in Senato, Giorgis e Valente "hanno sbagliato a votare in Aula...premendo per errore il tasto rosso. Entrambi hanno provveduto a comunicare l'errore alla presidenza. Giorgis e Valente - si legge - hanno quindi votato a favore del provvedimento". Ma secondo il costituzionalista, "la comunicazione del Partito ha un significato politico ed è priva di rilevanza giuridica. La votazione andrebbe comunque rifatta perché per il principio del libero mandato bisogna accertarsi che effettivamente sia stato un errore e che la volontà sia stata diversa. Altrimenti - conclude - siamo solo nell'ambito delle precisazioni politiche che non hanno valore giuridico. Quindi rimarrebbero agli atti due voti contrari". (di Roberta Lanzara)