Ucraina, il fondatore di Russia Ecumenica: "Spero in una telefonata del Papa a Putin"

Una telefonata del Papa a Putin per sbloccare la crisi Russia-Ucraina. A riporre “grande speranza” in questo gesto è il fondatore di Russia Ecumenica, don Sergio Mercanzin. “La mia speranza - dice all’Adnkronos- è che il Papa faccia una mossa eclatante, che non escludo possa anche avere fatto privatamente, cioè chiamare Putin perché ha un rapporto molto stretto con lui. E’ stato il primo Capo di Stato che ha ricevuto in Vaticano e, nel corso del pontificato, lo ha ricevuto tre volte. Secondo me sarebbe più efficace una telefonata del Papa a Putin che una telefonata del Papa a Biden, pure se cattolico. Putin non rappresenta nessuno, comanda lui e basta”.

Il fondatore di Russia Ecumenica riflette sui rischi: “ Dopo tanti anni, due ex repubbliche dell’Unione Sovietica rischiano di farsi la guerra l’una l’altra. Si può arrivare ad una situazione tale, anche senza averlo messo in conto dall’inizio, si può scivolare in una situazione non più controllabile, per cui non ci si tiri più indietro”. Osserva ancora don Mercanzin pensando alla cooperazione militare tra gli Stati socialisti del Blocco orientale: “Una volta c’era il Patto di Varsavia che ora non c’è più. Molti poi hanno fatto il parallelismo con la crisi di Cuba la mia speranza è che il Papa faccia una mossa: chiamare Putin perché ha un rapporto molto stretto con lui”.

Domenica il Papa all’Angelus ha fatto un appello alla politica a fare ogni sforzo per la pace senza ci prendere posizione. “Da una parte l‘Ucraina - dice il fondatore di Russia Ecumenica- è cara alla Santa Sede : Parolin era stato anni fa in Ucraina per consegnare fondi raccolti dalle comunità cattoliche europee e dal Papa stesso per le vittime della guerra nell’Ucraina orientale ma un gesto forte e risolutivo potrebbe essere una telefonata pubblica del Papa in modo che Putin, quand’anche si sentisse in diritto di fare qualcosa, non si muoverebbe di fronte ad una motivazione tanto alta” .

Del resto, osserva ancora don Mercanzin, “la pace si salva coi gesti. In proposito era interessante, e al tempo stesso brutto da vedere, quel lungo tavolo allestito per affrontare la crisi ucraina con Macron e Putin così distanti. Come si fa a parlare di pace così distanti? sembrava proprio non arrivasse la voce dell’uno all’altro. Anche simbolicamente. Io comunque spero e confido nel rapporto di rispetto reciproco tra il Papa e Putin”.

Il fondatore di Russia Ecumenica torna indietro nel tempo: “Giovanni Paolo II, per evitare l’invasione dell’ Iraq, mando’ il cardinale Echegaray da Saddam e Laghi da Bush. Al ritorno, il cardinale Laghi mi disse che Bush gli aveva detto: ‘Eminenza, non si preoccupi in due giorni facciamo tutto'. E , invece, non è ancora finita. Qui il Papa non manderebbe nessuno, parlerebbe direttamente lui con Putin. Non perdo la speranza”.