Circa 100mila i fedeli in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi

"E' una Pasqua di guerra, troppo sangue e violenza". E' quanto ha detto Papa Francesco durante la benedizione Urbi et Orbi invocando la pace per la martoriata Ucraina. Circa 100mila i fedeli in piazza San Pietro per il Pontefice, secondo il quale "la pace non è solo possibile, ma una responsabilità di tutti".