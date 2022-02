Ucraina, il racconto di una madre: "Mia figlia e mio nipotino in fuga, abbiamo paura"

"Non auguro a nessuna mamma e nessuna nonna di provare questo dolore, questa enorme sofferenza. A nessuna donna nel mondo...". La voce è rotta dalla commozione. Da quando alle 5, ora locale, l'Ucraina è sotto attacco è incollata allo smartphone. "Aspetto notizie" dice all'Adnkronos, spiegando di voler mantenere l'anonimato, una donna Ucraina da anni in Italia. Tra Kiev e la frontiera vive tutta la sua famiglia. Lei, invece, dal 2002 si è trasferita in Sicilia, dove vive una comunità di 2.500 ucraini. "Mia madre, mio fratello, mia figlia, mio genero e il mio nipotino... non ha neppure 3 anni. Sono tutti là - racconta con un filo di voce -. Li ho appena sentiti, stavano preparando le valigie per scappare ma non sanno dove andare. Non ci sono neppure bunker per nascondersi e sfuggire ai bombardamenti".

Dopo giorni di attesa stanotte le ultime speranze si sono infrante. "La guerra è una realtà - dice con un lungo sospiro -. Ci sono state tante esplosioni e i miliari sono ovunque". Nel suo Paese lei ritorna spesso. "Ogni tre-quattro mesi". L'ultima volta è tornata a metà gennaio. "Già allora le frontiere erano piene di forze armate russe, c'era già tanta paura e preoccupazione. Stanotte i nostri timori si sono avverati purtroppo". Le parole di Putin in tv le ha ascoltate con attenzione: "Ha minacciato non solo Ucraina, ma l'Europa e il mondo intero. Lo ha fatto ufficialmente. Non è la prima volta. La politica del Cremlino è molto aggressiva. Tutti sappiamo cosa è successo in Georgia: bombardamenti a tappeto senza lasciare un palazzo intero. Putin vuole ricostruire l'Unione sovietica, l'Ucraina è sempre stata comandata dal Cremlino e il popolo ucraino vuole solo essere libero dall'impero russo".

"I militari ucraini proteggono la nostra terra - spiega -. Il nostro popolo combatte per la liberà. Lottiamo da anni, siamo un popolo di lavoratori, gente accogliente con un grande cuore". Tante donne hanno lasciato l'Ucraina. "Svolgono lavori anche umili, fanno sacrifici per aiutare i figli rimasti in patria. La Sicilia e l'Ucraina sono state terre di conquista, hanno tanto in comune, una storia di dominazioni". In queste settimane ha lavorato per far arrivare in Italia la figlia, il genero e il nipotino. "Il piccolo non aveva ancora il passaporto e senza non potevano partire. Io avevo preparato tutto, adesso i voli sono stati cancellati... Mia genero non voleva lasciare l'Ucraina, i nostri uomini sono patrioti". Lo sguardo ancora una volta è fisso al telefono e la voce di nuovo rotta dall'emozione. "Per me è un grande dolore, non lo auguro a nessuno...". (di Rossana Lo Castro)