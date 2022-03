Ucraina, imprenditore Kiev al fronte: "ho conosciuto Putin, è pazzo, guerra continuerà finché è in vita"

La testimonianza di Yevgen Utkin: "L'Europa sta dormendo ma Putin vi ha già attaccato. Lui non è particolarmente intelligente, ma solo un uomo del Kgb che non da' valore alla vita. Con lui serve una diplomazia diretta. Intanto noi moriamo per la libertà e i valori che avete dimenticato"

"Conosco Putin, l'ho incontrato tre volte. Non è particolarmente intelligente, è solo un uomo del Kgb che non da valore alla vita. E credo sia completamente pazzo. Il suo obiettivo non è ricreare l'Unione sovietica, come sento dire erroneamente a media occidentali, quali Bbc o Cnn. Putin vuole ricreare una Grande Russia imperiale guidata da una elite politica. Obiettivo irrealizzabile senza Kyiev, madre di tutte le città della Russia (così venne dichiarata nell'862 dc - ndr). Per Putin il più grande errore della storia russa è stato infatti la Rivoluzione d'Ottobre". Yevgen Utkin, imprenditore leader dell'industria high tech dell'Europa dell'est, fondatore di una delle prime Information technology company dello spazio post sovietico con partner come Intel, Oracle, Cisco e Microsoft nonchè business angel nel settore It, parla dal suo rifugio a Kiev, che non ha voluto abbandonare per combattere per la libertà del suo Paese finché avrà vita e non ha dubbi.

Nella sua prima intervista rilasciata a un media internazionale dallo scoppio della guerra Utkin sottolinea che "questa guerra tra Russia e Ucraina continuerà finché Putin è in vita". "Noi non alzeremo mai bandiera bianca e la Russia morirà. Tuttavia è grande, ha armi nucleari, può distruggere tutto il pianeta e l'Europa sta dormendo. Dobbiamo agire immediatamente. Basta parlare. Dobbiamo fare passi veri. C'è bisogno di una diplomazia diretta, bianca o nera. È molto cinico, che voi europei aspettiate la morte di centinaia di migliaia di persone prima di intervenire. Anche perché poi - ammonisce - sarà troppo tardi".

Utkin, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos a Kiev, è in prima linea nella difesa dell'Ucraina in cui vive da oltre 40 anni. Nato in Russia 64 anni fa, si è battuto in passato per l'indipendenza ucraina e dal 2003 ha avuto la cittadinanza. Esperto di micro elettronica, formatosi nelle migliori università al mondo da Berkeley ad Isead, ha donato all'esercito russo qualche giorno fa un milione di dollari e dall'invasione russa ha messo tempestivamente a disposizione della difesa del Paese la sua azienda high tech, con declinazioni operative in vari settori come medico, agricolo e militare, con sussidiarie in tutto il mondo e sede centrale a Kyiev, scelta strategica dato che "l'Ucraina ha ingegneri di eccellenza. Siamo quarti dopo Usa, Russia ed India nel settore high tech. L'anno scorso il comparto ha effettuato vendite per 8 miliardi di dollari".

Adesso - continua - "produciamo giubbotti anti-proiettile, maschere ed altro che non posso dire. Ma siamo anche attivi sul fronte umanitario. Abbiamo dato rifugio a una cinquantina di donne e bambini che sosteniamo con cibo, medicine. C'è stata anche una nascita...Una ragazza ha partorito in questi giorni, nel rifugio". "Il bambino - dice commosso - si chiama Domenico".

Utkin, patriota restato a Kiev per difendere l'Ucraina, ci tiene a spiegare il perché: "io sono un cosacco. Noi siamo cosacchi. La libertà è nel nostro dna. Vorrei condividere un fatto, non chiaro al grande pubblico occidentale: la grande differenza tra Ucraina e Russia sorge a partire dal XIV secolo e si definisce quando in cambio della difesa della religione ortodossa e dei confini più remoti dell'impero zarista i cosacchi, da sempre gelosi della loro autonomia, ottengono dallo zar l'indipendenza (Etmanato cosacco tra il 1649 e il 1764 - ndr). In Ucraina il valore numero uno è sempre stato la libertà, per questo ho scelto di vivere qui e non in Russia e per questo non isserò mai bandiera bianca alla mia porta. Noi ucraini non consentiremo mai ai russi di impadronirsi di Kiev. Noi siamo pronti a morire per i nostri valori".

"Noi moriamo per la libertà e i valori che voi avete dimenticato. Voi europei state dormendo. Credete che questa sia una guerra locale, ma non lo è perché Putin non sta giocando. È il nemico di tutto il pianeta".

Quando la guerra è cominciata nel 2014 e Putin ha iniziato ad uccidere donne, vecchi, bambini, abbiamo avuto zero aiuto dall'Ue, ipocrita perché compra il gas russo. Il punto vero è che il vostro concetto di tempo è diverso dal nostro. Per noi ogni minuto è una vita persa, in più. Voi credete di avere il tempo di guardarvi intorno? Voi credete che Putin non vi attaccherà? Putin vi ha già attaccato, infatti avete paura".

L'imprenditore, che ha tra l'altro lanciato nel 2018 il festival internazionale della cultura 'Bouquet' e finanziato la creazione del Cultural center di Kiev, saluta l'Adnkronos con queste parole: "Ho due obiettivi. Il primo è sopravvivere ed il secondo celebrare l'Ucraina nel Bouquet festival il prossimo 10 giugno. Io lo prometto il 10 giugno Kyiev avrà il suo festival Bouquet, simbolo come i bouquet di fiori di unità, bellezza e gratuità, verso ciò che si ama. Questo è cultura, non kalashnikov. E per tutto questo noi siamo pronti a morire... serve motivazione per avere coraggio".

(di Roberta Lanzara)