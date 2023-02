Ucraina, inaugurato busto Stalin a Volograd: "Nessun passo indietro come a Stalingrado"

La propaganda del Cremlino ha avviato una campagna in cui si paragona la guerra in Ucraina alla battaglia di Stalingrado

Un busto di Josif Stalin è stato inaugurato nella città russa di Volgograd (ex Stalingrad), accanto al Museo della Battaglia di Stalingrado, insieme ad altri due dedicati ai Marescialli Georgy Zhukov e Aleksandr Vasilevsky in anticipo sull'80esimo anniversario della vittoria delle forze russe a Stalingrado il 2 febbraio del 1943, una battaglia di 200 giorni costata la vita a due milioni di persone e che segnò la prima grande sconfitta della Germania nazista. In vista dell'arrivo di Vladimir Putin, all'ingresso della città è stato sostituito per l'occasione il nome con "Stalingrado".

Tutte e tre le statue sono opera dello scultore Sergei Scherbakov. Erano presenti alla cerimonia di inaugurazione gli esponenti del governo locale. La propaganda del Cremlino ha nel frattempo avviato una campagna, diretta ai deputati di Russia unita alla Duma, per pubblicare post in cui si paragona la guerra in Ucraina alla battaglia di Stalingrado, ha reso noto nei giorni scorsi Kommersant.

"Come nella Battaglia di Stalingrado, la guerra in Ucraina è la frontiera da cui non possiamo fare marcia indietro", recita una delle raccomandazioni. Stalin aveva ordinato ai militari impegnati a Stalingrado di "non fare un solo passo indietro".