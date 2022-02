Russia e Bielorussia hanno iniziato oggi 10 giorni di manovre militari, considerate un ulteriore minaccia per Kiev nell'ambito della cirisi al confine con l'Ucraina. Il capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov, è giunto ieri in Bielorussia per supervisionare le esercitazioni. Mosca ha spostato in territorio bielorusso 30mila militari, due battaglioni di missili terra-aria S-400 e diversi caccia.