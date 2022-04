Ucraina, intelligence Gb: Russia usa armi al fosforo in Donbass

La Russia ha usato bombe al fosforo nel Donbass e potrebbe utilizzare le stesse armi a Mariupol. E' il quadro delle news diffuse dall'intelligence britannica nell'aggiornamento quotidiano sulla guerra tra Ucraina e Russia.

Mosca ha continuato a bombardare le regioni di Donetsk e Lugansk nelle ultime operazioni della guerra in Ucraina ma le forze di Kiev hanno respinto numerosi assalti, provocando la distruzione di carri armati, veicoli e attrezzature di artiglieria russi. Si osserva anche come l'utilizzo di munizioni al fosforo da parte delle forze russe nell'area di Donetsk "solleva la possibilità di un loro futuro impiego a Mariupol mentre i combattimenti per la città si intensificano".

Intanto, lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina non esclude che la Russia possa compiere un'azione provocatoria in Transnistria per accusare Kiev di aggressione contro la Moldavia.