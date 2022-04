Ucraina, Iordanov: "Orrori inaccettabili, giusto bandire Cajkovskij' per far sentire nostra voce"

"Condividiamo le scelte e l'operato del nostro presidente Zelensky, di tutto il governo, siamo un Paese invaso, siamo in guerra e gli orrori e le violenze, da parte dei russi, a cui stiamo assistendo sono inaccettabili. Un vero e proprio genocidio. L'Ucraina deve continuare a far sentire la propria voce, anche 'bandendo' compositori immensi come Petr Cajkovskij". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Natalia Iordanov, direttrice artistica dell'Ukrainian Classical Ballet in questi giorni in tournée in alcuni tra i maggiori teatri italiani.

"Purtroppo abbiamo dovuto cancellare dal nostro repertorio, per il momento, 'Il Lago dei cigni' - ha aggiunto Natalia Iordanov - Confesso di essere preoccupata, Cajkovskij ha scritto tra le pagine più belle della letteratura coreografica dell'800, ma al momento non abbiano scelta. Accanto a 'Giselle' stiamo portando in Italia anche un gran gala".

"Non possiamo mollare la presa proprio in questo momento - ha proseguito la direttrice dell'Ukrainian Classical Ballet- L'Italia, le famiglie, i teatri italiani ci hanno accolto. I nostri ragazzi non vogliono elemosine, vogliono lavorare, ballare. I soldi che guadagnano spesso vengono spediti, quando possibile, alle loro famiglie. Seppur giovanissimi hanno tutti una grande forza e un'energia invidiabile. Non è facile andare in scena quando il tuo Paese brucia", ha concluso.