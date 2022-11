Ucraina, Iran ammette: droni alla Russia ma prima della guerra

Il ministro degli Esteri iraniano: "Abbiamo dato un numero limitato di droni alla Russia mesi prima della guerra in Ucraina"

L'Iran ha ammesso per la prima volta di aver fornito droni alla Russia, ma di averlo fatto prima che lanciasse la guerra in Ucraina. Parlando con i giornalisti, dopo settimane di smentite da parte di Teheran, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha detto: "Abbiamo dato un numero limitato di droni alla Russia mesi prima della guerra in Ucraina".

Stati Uniti e Ue hanno imposto ulteriori sanzioni all'Iran per la fornitura di droni Shahed-136 ai russi, con cui nelle ultime settimane hanno condotto decine di raid contro i civili e le infrastrutture energetiche.