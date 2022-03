Le immagini scioccanti dei soccorritori che depongono i corpi dei civili morti coperti da teli bianchi allineandoli per strada

In un video diffuso dal servizio per le emergenze nazionale di Irpin, alle porte della capitale ucraina Kiev, le immagini scioccanti dei soccorritori al lavoro, che depongono i corpi dei civili morti coperti da teli bianchi allineandoli per strada.