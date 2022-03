Ucraina: Isin su Chernobyl, 'nessuna conferma su contaminazione soldati russi'**

Sulla contaminazione di soldati russi impegnati a Chernobyl e sulle loro condizioni "non abbiamo conferme". Lo fa sapere l'Isin aggiungendo che "tali effetti non sembrano poter essere riconducibili all’aumento di radioattività che era stata registrata inizialmente nella Zona di Esclusione, quando le centraline di monitoraggio erano in funzione, e alla presenza di Cesio contestuale agli incendi, che hanno interessato l’area prossima alla Centrale".

Nel primo caso, i livelli di radioattività erano determinati dal passaggio di mezzi militari sulle trincee, dove sono stati sepolti materiali contaminati a seguito dell’incidente del 1986; nel secondo caso, dagli incendi dei boschi che circondano l’area della Centrale. "Tanto è vero che non sono stati segnalati analoghi danni da esposizioni a radiazioni ionizzanti a carico degli operai che lavorano nella Centrale", sottolinea l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione.

Se questi elementi, in aggiunta alla mancanza di informazioni certe sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei soldati russi presenti nell'area, "abbiano provocato gravi contaminazioni nel personale non è dato sapere a livello di fonti ufficiali e indipendenti".