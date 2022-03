Ucraina: Isin su incendi attorno a Chernobyl, 'no rischi contaminazione'

L'Isin (Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), attraverso i canali di internazionali di cui è punto di riferimento per il nostro Paese, ha appreso che negli ultimi giorni si sono verificati incendi nella “zona di esclusione” attorno alla centrale di Chernobyl. L’autorità di regolamentazione ucraina (Snsriu), fa sapere l'Isin all'AdnKronos, "ha valutato, sulla base di esperienze di diversi anni su tali incendi, nonché sulla base della contaminazione al suolo nella zona di esclusione, come basso il rischio radiologico e la Iaea concorda con tale valutazione".

La situazione nelle altre centrali ucraine, aggiunge Isin, rimane invariata e quindi complessivamente sotto controllo, sia pure sempre tenendo conto che tali impianti si trovano in una zona di guerra.

L’Isin continua il monitoraggio h 24 della situazione in Ucraina grazie ai collegamenti con la rete internazionale e della situazione nazionale grazie alle due reti di rilevamento attive nel nostro paese, la rete di sorveglianza della radioattività ambientale (Resorad), e la rete automatica di monitoraggio per le segnalazioni di pronto allarme. Dall’inizio della guerra e fino ad oggi non si sono registrate anomalie riconducibili agli eventi in Ucraina nelle rilevazioni delle due reti, come pure non sono state ad oggi segnalate anomalie radiometriche da parte degli altri laboratori europei di monitoraggio della radioattività ambientale.