Ucraina, Isis a miliziani: "Sfruttate guerra Russia per attaccare Europa"

Sfruttare la guerra in Ucraina come elemento di distrazione per condurre attacchi in Europa e rivendicare gli ex leader uccisi. E' questo l'appello rivolto dallo Stato Islamico (Isis) ai suoi miliziani. "Annunciamo, con l'aiuto di Dio, l'inizio di una battaglia benedetta per rivendicare i due sceicchi Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi e Sheikh al-Muhajir Abu Hamzah al-Qurayshi", ha detto il nuovo portavoce dell'Isis, Abu Omar al-Muhajir, in un messaggio audio diffuso su Telegram. Invitando tutti i jihadisti a riprendere gli attacchi in Europa e a trarre vantaggio dalla guerra in Ucraina, il portavoce dell'Isis si è rivolto ''a tutti i leoni del Califfato e ai combattenti dello Stato Islamico ovunque. Se colpite, colpite duramente in modo da causare dolore e terrorizzare''. Si spera, ha aggiunto il portavoce del gruppo jihadista, che la guerra in Ucraina non termini fino a quando non verranno bruciati ''i crociati e distrutti i loro territori''.

A marzo l'Isis ha confermato la morte del suo ex leader al-Qurayshi, ucciso all'inizio di febbraio in un'operazione militare Usa nel nord ovest della Siria, e la nomina di Abu al-Hassan al-Hashimi come successore.