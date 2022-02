Ucraina, italiano a Donetsk: "Per tanti qui è una liberazione, bombardano senza sosta"

"Qui in giro c'è chi ride, per tanta gente è una liberazione perché da tanto tempo aspettavano i russi". E' la testimonianza raccolta dall'Adnkronos di un italiano a Donetsk, il capoluogo dell'omonima Repubblica separatista filo-russa che, insieme a quella di Luhansk, lunedì sera è stata riconosciuta dal presidente Vladimir Putin, una mossa che ha anticipato l'attacco su larga scala sferrato nella notte.

"Molti a Donetsk sperano che l'attacco possa essere un segnale di fine guerra e che venga messo un punto definitivo a questa situazione. D'altronde otto anni sono lunghi", afferma l'italiano riferendosi al conflitto scoppiato nel 2014 con l'annessione della Crimea da parte della Russia.

La situazione in città è tesa ma tutto sommato "tranquilla", anche se "da stanotte nelle aree circostanti i bombardamenti vanno avanti senza sosta", prosegue il nostro connazionale, che preferisce restare anonimo.

L'italiano spiega che resterà a Donestsk "perché specialmente in questi casi è impossibile muoversi" e che non si aspettava un'operazione del genere da parte della Russia. "Stanno distruggendo tutte le basi aeree e militari, sono entrati dalla Bielorussia e dal mare. Credo che per gli ucraini ci siano poche chance e infatti i militari alla frontiera non hanno fatto nulla per resistere", dichiara, sostenendo che a suo parere "una volta distrutte le basi aeree (i russi, ndr) si prenderanno le due regioni" separatiste.

Paura? "Per il momento no, era peggio quando arrivavano i missili dall'altra parte (dalle forze ucraine, ndr): quando ci sono i combattimenti le pallottole non hanno occhi - conclude l'italiano -, noi teniamo duro e preghiamo Dio".