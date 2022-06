Ucraina, Johnson a Kiev a sorpresa per vedere Zekensky

Il premier britannico in visita all'indomani dei leader Ue. Il presidente ucraino: "Visione comune su come procedere verso la vittoria"

Boris Johnson in visita a Kiev per incontrare Volodymir Zelensky il giorno dopo la missione congiunta dei leader europei, Draghi, Macron, Scholz e Iohannis. E' la seconda visita a Kiev del Premier britannico dall'inizio della guerra, dopo quella dello scorso aprile.

"Abbiamo una visione comune su come procedere verso la vittoria dell'Ucraina. Grazie per il vostro forte supporto!", scrive sul suo canale Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ricordando che "questa è la seconda visita di Boris Johnson a Kiev dall'inizio dell'invasione su larga scala della nostra terra da parte della Russia".

"Il nostro confronto con Boris Johnson di oggi - riferisce il Presidente - è stato, come sempre, il più sincero e concreto possibile. Abbiamo parlato della necessità di aumentare la fornitura di armi pesanti e sistemi di difesa aerea, dell'assistenza economica, della pressione delle sanzioni all'aggressore e delle garanzie di sicurezza per il nostro Stato. Ci stiamo preparando alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la nostra vittoria. Non abbiamo dubbi- conclude Zelensky - sul fatto che vinceremo".