Ucraina, Johnson a sorpresa a Kiev: "Sarà vittoria"

Il premier: "Quello che succede in Ucraina importa a per tutti noi"

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è recato a sorpresa a Kiev in occasione del giorno dell'Indipendenza. Lo stesso Johnson ha confermato su Twitter di essere a Kiev perché "quello che succede in Ucraina importa a per tutti noi". Johnson, che ha pubblicato una foto che lo ritrae con il presidente Zelensky, ha assicurato che "il Regno Unito continuerà ad essere al fianco dei nostri amici ucraini", dicendosi convinto che "l'Ucraina vincerà questa guerra".

Si tratta della quarta visita a Kiev di Johnson dall'inizio della guerra mentre Downing Street ha annunciato nuovi aiuti militari all'Ucraina per 54 milioni di sterline, circa 64 milioni di euro. "Il pacchetto di aiuti di oggi darà alle coraggiose e resilienti forze armate ucraine un ulteriore impulso alle loro capacità, consentendo loro di continuare a respingere le forze russe e a combattere per la loro libertà", ha detto il premier britannico.

"Dalle ceneri delle vostre città, dalle mostruose cicatrici lasciate dai missili di Putin, sta sbocciando qualcosa di bello, un fiore che tutto il mondo può vedere e ammirare: l'inespugnabile volontà di resistenza degli ucraini", ha detto ancora Johnson.

Il nuovo pacchetto di aiuti, secondo quanto riferito da Downing street, comprende 200 droni per la sorveglianza a lungo raggio e per migliorare la capacità difensiva e 850 microdroni da usare nei villaggi e nelle città per rilevare le forze nemiche in avvicinamento.