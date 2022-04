Ucraina: Johnson al popolo russo, 'meritate la verità, a Bucha commesse atrocità'**

"Il popolo russo merita la verità, meritate i fatti". Così, parlando in russo e rivolgendosi direttamente al popolo russo, il premier britannico Boris Johnson in un video messaggio descrive le "atrocità commesse dalle truppe russe a Bucha, Irpin e in altri luoghi in Ucraina" che, dice, "hanno suscitato orrore nel mondo". Ci sono stati, afferma il premier, "civili massacrati, colpiti a morte con le mani legate. Donne violentate davanti ai loro figli. Corpi bruciati con crudeltà, gettati in fosse comuni, o lasciati nelle strade".

Le notizie che giungono dalle zone di guerra, continua Johnson, "sono scioccanti, disgustose. Non è un caso che il vostro governo tenti di nascondervele. Il vostro presidente sa che se voi poteste vedere cosa sta accadendo, non dareste il vostro appoggio a quest guerra. Sa che questi crimini tradiscono la fiducia di ogni madre russa che con orgoglio saluta il proprio figlio che si arruola. E sa che sono una macchia sull'onore della Russia stessa".

"Una macchia - prosegue il premier britannico nel suo video messaggio - che crescerà sempre di più e sarà sempre più indelebile ogni giorno che questa guerra va avanti. Ma non vi chiedo di credermi - dice Johnson rivolto al popolo russo - tutto quello che vi serve è una connessione Vpn per avere accesso a informazioni indipendenti da tutto il mondo. E quando troverete la verità, condividetela".

"I responsabili saranno puniti. E la Storia si ricorderà di chi si è voltato dall'altra parte", afferma Johnson. Poi, parlando nuovamente in russo: "Il vostro presidente è accusato di crimini di guerra. Ma non posso credere che stia agendo nel vostro nome", conclude Johnson.