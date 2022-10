Ucraina, Kadyrov a Zelensky: "Scappa in Occidente prima che sia tardi"

Il leader ceceno: ''Si lamenta degli attacchi su Kiev e su altre città. Pensa che lui può e altri no?"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe ''fuggire in Occidente'' prima che sia troppo tardi. Lo ha scritto su Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov a proposito degli attacchi missilistici lanciati oggi dalle forze armate russe sull'Ucraina. ''Deve correre prima che io arrivi, correre verso l'Occidente senza guardarsi indietro'', ha scritto riferendosi al presidente ucraino. ''Ti abbiamo avvertito, Zelensky, che per la Russia non è ancora iniziata. Quindi smettila di lamentarti e prima che arrivi, corri. Corri, Zelensky, corri senza guardare indietro verso l'Occidente", ha aggiunto il leader ceceno.

''Zelensky si lamenta degli attacchi su Kiev e su altre città. Ma non ci ha pensato? Pensa che lui può e altri no?", ha proseguito Kadyrov accusando le autorità ucraine per ''otto anni di bombardamenti su civili, distruzione delle infrastrutture delle città della Repubblica Popolare di Donetsk".