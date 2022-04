Ucraina, Kiev: "205 bambini uccisi da inizio invasione Russia"

Sono 205 i bambini che sarebbero stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione militare del Paese da parte della Russia. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale di Kiev aggiungendo che oltre 362 sono rimasti feriti. Il Kiev Independent sottolinea che il numero reale delle vittime tra i bambini rischia di essere molto più alto in quanto non considera chi ha perso la vita nelle zone temporaneamente occupate dai russi e dove i combattimenti sono ancora in corso.