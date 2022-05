Ucraina, Kiev: "Confini Nato raggiungeranno periferia San Pietroburgo"

Guerra Ucraina, "finalmente il mondo intero si è stancato della Russia, nessuno è più interessato alle minacce di Mosca. I confini della Nato raggiungeranno la periferia di San Pietroburgo, è così che andrebbe interpretata la conversazione di Niinistö (ministro e presidente della Finlandia, ndr) con il presidente russo dal linguaggio diplomatico a quello semplice. Benvenuto nella nuova realtà, signor Putin". Così su Twitter il consigliere e capo negoziatore Mykhailo Podolyak.

Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha informato il suo omologo russo, Vladimir Putin, che nei prossimi giorni il suo Paese farà domanda per l'adesione alla Nato. Una mossa, si legge in una nota della presidenza di Helsinki, dettata "fondamentalmente" dalla "massiccia invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022" e dalle richieste russe volte a impedire ai Paesi di aderire alla Nato che "hanno alterato l'ambiente di sicurezza della Finlandia".

In una telefonata "diretta" avviata dalla Finlandia, Ninisto ha ricordato che "ogni nazione indipendente" ha il diritto di "massimizzare la propria sicurezza". "Aderendo alla Nato, la Finlandia rafforza la propria sicurezza e si assume le proprie responsabilità", ha aggiunto il presidente, dicendo a Putin che la sua intenzione in futuro è quella di "affrontare le questioni pratiche derivanti dall'essere vicino della Russia in modo corretto e professionale".

Niinisto ha infine ribadito la sua profonda preoccupazione per le sofferenze causate dalla guerra e ha evidenziato la necessità "imperativa" della pace.

La decisione della Finlandia di abbandonare la sua tradizionale neutralità è "sbagliata" dal momento che "non ci sono minacce alla sua sicurezza", ha dichiarato dal canto suo il presidente russo, Vladimir Putin. Rispondendo a Niinisto, Putin ha sostenuto che tale mossa "potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni russo-finlandesi".