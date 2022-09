Ucraina, Kiev: "Guerra continuerà anche nel 2023"

La guerra con la Russia proseguirà per tutto il 2023. E' quanto scrivono il comandante in capo delle forze armate, generale Valerii Zaluzhnyi, e il numero due della commissione difesa e intelligence del parlamento, generale Mykhailo Zabrodskyi, in un articolo scritto per Ukrinform, intitolato: "Come assicurare una campagna militare nel 2023".

"La guerra su larga scala, scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina il 24 febbraio, è da tempo andata oltre il concetto di conflitto locale a media intensità", ragionano i due generali. Quanto alla durata di "questo triste conflitto", "vi è ogni motivo di ritenere che questo conto andrà oltre il 2022".