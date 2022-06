Ucraina, Kiev: "Morti 34.700 soldati Russia"

Per lo stato maggiore dell'Ucraina le perdite della Russia in guerra ammonterebbero ormai a circa 34.700 soldati, 170 in più rispetto a ieri. Secondo Kiev, sul piano degli armamenti, i russi hanno perso dall'inizio della guerra 1.511 tank, 3.645 veicoli blindati, 764 sistemi di artiglieria, 241 sistemi di lanciarazzi multipli, 99 sistemi anti-aerei e 217 aerei.

Persi anche 184 elicotteri, 2.560 veicoli a motore e autocisterne di carburante, 14 navi da guerra e imbarcazioni, 626 droni e 60 unità di equipaggiamento speciale. I missili russi abbattuti dalla contraerea ucraina sono 137.

