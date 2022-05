Ucraina, Kiev: "Nato non fa nulla di fronte ad aggressione Russia"

La Russia non fa nulla di fronte all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'accusa arriva dal capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba. "Vediamo la Nato come un'alleanza, come un'istituzione messa da parte e che non fa assolutamente nulla", ha affermato Kuleba al World Economic Forum di Davos, lodando al contrario l'Unione europea per aver preso decisioni "rivoluzionarie" a sostegno di Kiev.

replicando all'ex segretario di Stato americano, Henry Kissinger, che ha suggerito a Kiev di cedere alcuni territori per tornare alla pace., Kuleba ha inoltre fatto sapere che l'Ucraina non cederà alcun suo territorio alla Russia. "Rispetto Henry Kissinger, ma apprezzo il fatto che non ricopra alcuna posizione ufficiale nell'Amministrazione statunitense. Ha la sua opinione, ma non siamo assolutamente d'accordo con essa", ha affermato.

"Non è qualcosa che faremo", ha aggiunto il ministro, sottolineando che la politica di dialogo seguita da Kiev nei confronti della Russia "non ha mai funzionato e alla fine ci ha portato tutti alla più grande guerra in Europa dalla seconda guerra mondiale. Se ha fallito una volta, fallirà due volte".

Poi la richiesta agli Stati Uniti di dare al più presto a Kiev sistemi lancia razzi multipli (Mlrs), dando il buon esempio ad altri paesi. "Tutti mi hanno risposto: gli americani ve li hanno già dati?", quindi tocca agli americani dimostrare leadership e "gli altri seguiranno", ha affermato il capo della diplomazia ucraina, citato da Ukrinform.

La situazione della fornitura di armi all'Ucraina è molto migliorata, ha sottolineato Kuleba. Ma gli Mlrs servono il più presto possibile, prima che la difficile situazione sul campo peggiori ulteriormente. Senza queste armi, sostiene, l'esercito ucraino non potrà liberare Kherson. "Ogni giorno che qualcuno sta seduto a Washington, Berlino, Parigi e altre capitali, valutando se fare o meno una cosa, ci costa vite e territorio", ha affermato.