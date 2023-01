Ucraina, Kiev: "Putin ancora vivo perché curato da medici occidentali"

Il numero due dell'intelligence militare ucraina: "Se fosse curato da medici russi tutto andrebbe più in fretta"

"Sfortunatamente, Putin è curato dai migliori medici occidentali, per questo è ancora vivo. Se fosse curato da medici russi tutto andrebbe più in fretta". Ad affermarlo è Vadym Skibitskyi, numero due dell'intelligence militare ucraina, in un'intervista all'agenzia Delfi, rilanciata da Ukrainska Pravda.

Sulla presunta cattiva salute del presidente russo Vladimir Putin circolano molte voci. Il 19 gennaio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era chiesto pubblicamente se fosse ancora vivo. A maggio il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrilo Budanov, aveva dichiarato che Putin ha gravi problemi di salute, compreso un tumore, ma che gli resta ancora qualche anno da vivere.