Ucraina, Kiev smentisce presenza forze speciali Nato

"Non è vero che in Ucraina sono presenti forze speciali della Nato". Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa a Madrid il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, a proposito delle informazioni contenute nei documenti riservati del Pentagono trapelati nei giorni scorsi. "L'unica eccezione sono gli addetti militari delle ambasciate estere", ha aggiunto Reznikov. Anche la ministra spagnola ha smentito la presenza di forze di paesi Nato in Ucraina, definendo la notizia "totalmente falsa".

Rispondendo a una domanda sull'importanza della diffusione dei documenti top secret, Reznikov ha sottolineato che contengono "un mix di informazioni vere e false" e qualsiasi informazione classificata, seppur vera, ora non è più "rilevante" per l'esito della guerra.

Il ministro ha anche precisato che la fuga di notizie ha l'obiettivo di avvantaggiare la Russia ed i suoi alleati, aggiungendo di essere fiducioso che gli Stati Uniti lavoreranno per "neutralizzare questa fuga di notizie ed evitarla in futuro". L'Ucraina ha "piena fiducia nei nostri alleati americani" nonostante la fuga di notizie, ha affermato.