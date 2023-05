Per l'ottava volta dall'inizio di maggio, Kiev è finita sotto attacco e quelli della notte scorsa condotta dai russi sono stati "eccezionali nella loro intensità". Lo ha denunciato il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhiy Popko, in un post su Telegram. "Questa volta - ha scritto - il nemico ha lanciato una serie di attacchi da diverse direzioni simultaneamente, usando droni, missili da crociera e probabilmente missili balistici. Il massimo numero di attacchi missilistici nel più breve periodo di tempo". Secondo la stessa fonte, "la grande maggioranza" dei missili e razzi lanciati su Kiev sono stati distrutti e i danni in generale "non sono stati significativi".

Si contano tre feriti a seguito dei raid "eccezionali" condotti nella notte dalle forze russe su Kiev. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, secondo cui i rottami dei missili e dei razzi abbattuti dalla contraerea sono caduti su alcune auto parcheggiate, che si sono incendiate, e su un edificio nel distretto di Solomyanskyi, nella parte occidentale di Kiev.