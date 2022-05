"Ho sempre avuto stima di Roberto Bolle come ballerino. Ma il suo post mi trova pienamente in disaccordo. Come ho scritto l’arte dovrebbe unire e non creare divisioni". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'ex danzatore e oggi insegnante Kledi Kadiu rispondendo a quanto dichiarato recentemente dall'étoile Roberto Bolle all'Arena Robinson, "non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe ma è giusto dare un segnale politico".