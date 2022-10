Ucraina, Kortunov: "colloquio Putin-Biden? Urgente evitare guerra a livello nucleare"

L'obiettivo "più urgente" di un eventuale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden è discutere come evitare "un'escalation a livello nucleare piuttosto che la situazione sul campo di battaglia perché la guerra nucleare è più importante di qualsiasi conflitto regionale, compreso quello che abbiamo adesso in Ucraina". Lo afferma Andrei Kortunov, direttore generale del Riac (Russian International Affairs Council), commentando in un'intervista all'Adnkronos le parole del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che oggi non ha chiuso la porte a un possibile incontro tra Putin e Biden a margine del prossimo G20.

Se i due leader dovessero avere un colloquio, aggiunge Kortunov, "penso che sarebbe ragionevole presumere che non limiteranno la loro conversazione alla sola dimensione nucleare, ma prenderanno in considerazione un'ampia gamma di questioni, comprese le possibili modalità del cessate il fuoco in Ucraina".

Secondo l'analista russo, i "successi" ucraini sul campo di battaglia delle ultime settimane "hanno avuto un impatto sulla posizione di Putin", mentre "crescono i costi che la Russia deve sostenere per la sua operazione militare speciale in Ucraina. Quindi dovrebbe esserci un incentivo per il presidente Putin a pensare a come porre fine a questo conflitto in breve tempo".