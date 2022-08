Ucraina, Kse: sanzioni colpiscono la Russia

Le sanzioni occidentali colpiscono la Russia: 4 milioni di russi dovrebbero perdere il loro lavoro, decine di miliardi di dollari di entrate dal petrolio e dal gas andranno persi, la spesa sanitaria sarà ridotta e i cittadini in preda al panico ritireranno più di 20 miliardi di dollari dalle banche per tenerli in contanti. A sostenerlo è un report dedicato all'impatto delle sanzioni sull'economia russa della Kyiv School of Economics Institute.