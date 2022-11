Ucraina, Kuleba: "Con blackout si può fare l'amore" - Video

I blackout elettrici, dovuti ai continui bombardamenti russi contro le infrastrutture dell'Ucraina, daranno un impulso deciso alla natalità del Paese. Ne è convinto il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, che lo ha spiegato in un'intervista all'emittente spagnola Cadena Ser.

"Penso che, probabilmente, il tasso di natalità in Ucraina aumenterà a causa di questi blackout perché le persone devono stare a casa al buio. Quindi, questo è il momento migliore per fare l'amore e godersi la vita. E parlo sul serio", ha affermato Kuleba.





Dice il ministro degli esteri ucraino Kuleba che quando ci sono i blackout per via dei bombardamenti è il momento migliore per fare l' amore e godersi la vita e questo sosterrà la demografia. pic.twitter.com/EXPB42y3N8