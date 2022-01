Ucraina, Kupchan: "Esiste ancora spazio di manovra per uscire dalla crisi"

Lo spazio di manovra per uscire dalla crisi sull'Ucraina esiste ancora e riguarda l'allargamento della Nato, ha spiegato Charles Kupchan, analista alla Georgetown university, nel suo intervento al Transatlantic forum on Russia organizzato oggi a Roma dal Centro studi americano, Aspen Institute Italia e European Council on Foreign Relations. "E' importante per tutti guardare dalla prospettiva della Russia", ha aggiunto. E anche se "non vedo l'Amministrazione Biden o gli europei dire che le porte della Nato sono ora chiuse, forse c'è un possibile compromesso che dia alla Russia le garanzie che sta cercando", che si collochi giusto prima della chiusura delle porte della Nato ad altri Paesi, ha quindi sottolineato, esprimendo la convinzione che "le opzioni diplomatiche non sono esaurite".