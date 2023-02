Ucraina, la giornalista-soldato ferita in battaglia - Video

"Sto bene. Non possono ucciderci, non possono farci male". Sarah Ashton-Cirillo è una giornalista statunitense di 45 anni. Nel 2022 come reporter ha iniziato a coprire la guerra si è arruolata in Ucraina, nei ranghi del personale medico. Oggi è stata ferita in combattimento, come documenta il video che Ashton-Cirillo ha pubblicato sul proprio profilo Twitter. "La vittoria è nostra. Siamo l'Ucraina. Sarà Putin a morire, sarà Prigozhin a morire. Questo è un piccolo prezzo da pagare per la libertà", dice nel video. "Sono stata colpita questa mattina -scrive nel messaggio-. Le mie ferite sono permanenti. Ho perso parte della mia mano e ho cicatrici sul volto. La battaglia l'abbiamo vinta noi".