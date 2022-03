Ucraina, La Ragione: "Poche soluzioni per far fronte ad eventuale stop forniture gas russo"

Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La Ragione - leAli alla libertà a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all’analisi quantitativa di tematiche di attualità parla di gas naturale. All’invasione russa dell’Ucraina, si legge, "l’Unione europea ha risposto con l’arma delle sanzioni economiche. Tra queste, la più importante riguarda l’estromissione della Russia dallo Swift, il sistema dei pagamenti internazionali. L’impiego di quest’arma causerà gravi danni all’economia dell’ex Paese sovietico ostacolando nei fatti ogni tipo di commercio internazionale, compresa l’esportazione del gas naturale. In un primo tempo alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Italia, hanno avanzato delle perplessità legate al contraccolpo che l’impiego di questa misura determinerebbe sulle economie degli stessi Paesi europei. Tali riserve sono state presto sciolte in virtù dell’aggravamento della situazione in Ucraina. Tuttavia, i timori sulle ripercussioni economiche risultano essere fondati".

Il gas naturale, sottolinea, "costituisce una fetta importante delle risorse utilizzate per la produzione di energia elettrica. Tra i Paesi presi in analisi, l’Italia è quello più dipendente dal gas in quanto grazie a esso produce il 42% dell’energia elettrica nazionale. Seguono Regno Unito (39%), Germania (26%), Spagna (24%) e Francia (17%). L’ingente fabbisogno di gas naturale non può essere soddisfatto solo dalla produzione domestica. Per questo motivo, buona parte della materia prima viene acquistata dall’estero. La Russia costituisce un partner commerciale molto importante per questi Paesi. In particolare, per Italia e Germania il gas russo rappresenta rispettivamente il 43,3% e il 65,2% dell’importazione complessiva di gas naturale. Nel caso, sempre più probabile, in cui divenisse impossibile importare la materia prima dalla Russia, questi Paesi dovranno correre ai ripari per non dover affrontare una crisi energetica".

"Se la dipendenza energetica dalla Russia rappresenta un gravissimo errore strategico, figlio di un’ingiustificata fiducia riposta in un Paese autoritario e sovramilitarizzato, la mancanza di un piano d’emergenza costituisce una terribile minaccia alla stabilità economica dell’area europea. La situazione dell’Italia appare, ancora una volta, molto difficile. Dopo la Germania, l’Italia è infatti il Paese che più risentirebbe dell’interruzione della fornitura di gas. Inoltre, di soluzioni sul tavolo ce ne sono ben poche: mentre nel resto d’Europa si ragiona su come produrre energia nucleare più pulita, da noi si riflette su come riportare a pieno regime le centrali a carbone. L’analisi completa di Luca Ricolfi e Fondazione Hume correlata dal commento a cura della redazione de La Ragione sono disponibili sul numero di oggi del quotidiano e per sempre gratuitamente sull’ app e sito web www.laragione.eu".