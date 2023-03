Ucraina, la replica di Meloni al M5S: "Fermatevi? Ditelo a Putin..." - Video

"L'onorevole Scutellà ci dice fermatevi? Penso che lo debba dire a Putin". Questa la replica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'intervento dell'esponente M5S alla Camera sull'Ucraina. "Se noi ci fermiamo - ha aggiunto - consentiamo l'invasione dell'Ucraina, non sono così ipocrita da scambiare un'invasione con la parola pace. Credo non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace, non lavorare per una soluzione del conflitto. Pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra, pensate davvero che qualcuno si diverta a stare in questo quadro? No".