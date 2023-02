Ucraina, l'appello del soldato: "Dateci armi, combattiamo per voi" - Video

"Cari partecipanti alla Conferenza di Monaco, abbiamo bisogno di armi. Stiamo combattendo per l'Europa". E' l'appello che un soldato dell'Ucraina, in un video in inglese, invia ai paesi che a Monaco di Baviera partecipano alla Conferenza sulla sicurezza.

"In questo momento stiamo combattendo al fronte per la libertà del nostro paese. La Russia ci attacca di giorno e di notte, noi difendiamo le nostre case, le nostre famiglie, la nostra terra. Ma difendiamo anche l'Europa. Non c'è più tempo per rinviare la fornitura di armi all'Ucraina. Questo è il momento critico della guerra. Abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea, abbiamo bisogno di tank, jet e missili a lungo raggio. Non colpiremo il territorio russo, vogliamo liberare la nostra terra. Diamo la nostra vita per i vostri valori, perché i nostri e i vostri figli possano vivere in un mondo senza terrore".