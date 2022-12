Ucraina, le lacrime del Papa per la pace - Video

La commozione del Pontefice in Piazza di Spagna

Le lacrime e la commozione del Papa per l'Ucraina in piazza di Spagna. "Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece - dice il Papa visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi - devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata", le parole del Pontefice nell’atto di venerazione dell’Immacolata.