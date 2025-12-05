Ucraina, le trattative sul piano americano: margini per evitare la resa?

A quasi quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, si discutono le ipotesi per arrivare quantomeno a un cessate il fuoco. Un primo piano americano, in parte già condiviso con Mosca, è stato sostanzialmente emendato su richiesta della Ue, che resta impegnata a sostegno di Kiev. La domanda che tutti si stanno facendo e se, e come, sia possibile far finire la guerra evitando che l’Ucraina sia costretta a una resa che ne sancisca una importante perdita di territorio e il rischio di rimanere esposta a una nuova potenziale offensiva della Russia. Per arrivare a una pace dignitosa, messa da parte l’ambizione di poter arrivare a una risoluzione del conflitto giusta, servono una serie di condizioni che si sta tentano di negoziare. Con una situazione ancora in stand by sono tre i punti fermi secondo quanto ribadito al termine di un lungo confronto all’Eliseo fra Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron, che è stato poi allargato con una serie di interlocuzioni one to one con gli altri leader europei. Solo l'Ucraina può essere consultata in merito alla cessione di territori alla Russia, discussa nelle trattative di pace, in quanto esercita la sovranità su tali territori in base al diritto internazionale; le garanzie di sicurezza per l'Ucraina devono essere discusse con l'Europa e con tutti i membri della coalizione dei volenterosi in quanto si tratta di una questione di sicurezza europea; nessuna decisione sull'Ucraina e sull'Europa può essere presa senza gli ucraini e senza gli europei, presupponendo che va evitato qualsiasi un indebolimento o divisione dell'Unione Europea e della Nato. Tutto questo, con un problema a monte, efficacemente sintetizzato da Macron: "la Russia non dà alcun segno di voler fermare la guerra. Mentre parliamo di pace, la Russia continua a uccidere e distruggere. È un insulto al diritto e un ostacolo alla pace”. Zelensky ha quindi lanciato il suo ennesimo appello: "Noi proviamo a concludere questa guerra con tutte le nostre forze e di terminarla in maniera degna. La Russia deve porre fine a questa guerra che lei ha scatenato, è la sua guerra ed è lei che deve mettere il punto finale".