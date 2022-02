Ucraina, l'esperto: "Da cyberattacco di oggi problemi ma non minaccia a sicurezza nazionale"

L'attacco DDoS che ha colpito oggi in Ucraina i siti di alcune banche e del ministero della Difesa è tecnicamente molto semplice, ma chi lo ha fatto ha scelto un obiettivo che "crea un disagio". Tuttavia, "non classificherei, almeno allo stato attuale delle informazioni, l'attacco come una minaccia alla sicurezza nazionale Ucraina", riassume all'Adnkronos l'avvocato Stefano Mele, responsabile per la cyber security allo Studio Gianni & Origoni, di cui è partner.

"In ragione degli obiettivi, vale a dire le banche, bloccare non tutto il sistema bancario su quel territorio ma solo i servizi online, è sicuramente un problema, ma per il momento mi sembra più una provocazione. Quindi, se sarà confermato che si tratta di un attacco DDoS, è certamente una questione rilevante, ma non una minaccia alla sicurezza nazionale dell’Ucraina".

"Questo attacco informatico ha comunque una intensità differente, e superiore, rispetto al semplice blocco del sito di un ministero, in quanto attraverso di esso sono erogati un numero sicuramente minore di servizi ai cittadini", conclude Mele.