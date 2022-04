Ucraina, l'esperto: "Furto Chernobyl per bombe sporche? Russia ha già atomiche tattiche"

“Più una collezione per uso forense di sostanze ed elementi rari che un mezzo per attentati". Così Mario Scaramella, professore Master Marte Università di Bergamo, sul furto di materiale radioattivo nel sito di Chernobyl da parte dell’esercito russo e il timore di 'bombe sporche'.

"L’Unione Sovietica nei primi anni ‘50 sviluppò un programma segretissimo, affidato alla intelligence militare centrale, di 'Brv', ovvero 'sostanze radiologiche da combattimento' che servivano per equilibrare il potenziale strategico nei confronti degli Usa, unici titolari all’epoca di un arsenale nucleare - spiega Scaramella -: si trattava di scorie radioattive, ma questo materiale veniva re-irradiato ed associato ad esplosivo convenzionale, il tutto era controllato da grandi scienziati in laboratori nazionali, il potenziale militare delle Brv era studiato perché competesse con vere armi nucleari, non erano delle improvvisate bombe sporche, come quella utilizzata dal terrorista ceceno Samil Basaeev nel Parco di Mosca nel 1995, ma composti complessi, roba da accademici, non soldatacci".

Ora, aggiunge l'esperto, "che a Chernobyl siano state rubate sostanze radioattive, questo non credo possa suggerire un immediato utilizzo, non vedo questo pericolo perché non si tratta di un gruppo di terroristi o di improvvisati mercenari, le forze ufficiali di Mosca da settant’anni teorizzano un uso d’élite per le sostanze radiologiche e non avverrà un mero impiego tattico. Credo che invece questi elementi, acquisiti nel sito ricco di rarità, completi una collezione di emettitori di radiazioni ionizzanti che esiste perché al momento giusto si possa esibire questa o quella traccia, indizio, laddove servisse attribuire responsabilità e colpe".

"Voglio dire che credo sia roba per spionaggio ed attività speciali e non semplici munizioni - chiarisce Scaramella - Se i russi dovessero arrivare ad utilizzare armi non convenzionali queste sarebbero prese dall’arsenale standard, che purtroppo già prevede piccole atomiche tattiche".

In realtà, sottolinea, "i segnali indicatori che stiamo ricevendo lasciano supporre l’uso possibile a livello tattico di armi chimiche da parte russa. L’arsenale chimico fu trasferito dalla Russia in Siria nei primi anni 2000, e con esso più di duemila militari esperti di armi speciali e un battaglione di paracadutisti senza uniforme. Questo centro di eccellenza è ancora attivo a Latakia, e il nuovo comandate russo della guerra Ucraina aveva fino a ieri il comando anche di questa base. Pertanto temo più le armi di Latakia delle scorie di Chernobyl al momento".

"Entrambi queste informazioni inedite, ovvero l’esistenza di vecchi programmi Brv e di arsenali chimici in Siria, furono da me trasmesse alla autorità parlamentare e governativa: le fonti erano il Maggiore Viktor Suvorov del Gru e il Colonnello Litvinienko dell’Fsb. Sono informazioni ufficiali e depositate. L’Ucraina conosce il pericolo siriano perché all’epoca navi ucraine furono utilizzate per portare segretamente militari e armamento a Latakia, discutemmo con l’Sbu, il servizio speciale, già all’epoca. Per chiarezza devo anche sottolineare che un uso sul campo di armi non convenzionali determinerebbe una immediata escalation a livello strategico. Insomma, il problema -già dal primo giorno di guerra- non è limitato al territorio ucraino".