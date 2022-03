Ucraina, lezione in scuole russe: "Noi popoli gemelli, invasore occidentale 'divide et impera'"

"Lezione extra nella maggior parte delle scuole medie e superiori della Russia sulle ragioni dell'invio dell'esercito russo in Ucraina. In un video del Ministero dell'Istruzione russo, fatto vedere nei giorni scorsi a tutti gli alunni, viene spiegata la dissoluzione dell'Urss e la conseguente propaganda estera. Quindi, i motivi che hanno spinto la Russia a un intervento militare. Ai ragazzi, dopo la visione, gli insegnanti di storia hanno mostrato e dato risposte sulle domande più frequenti". E' quanto racconta all'Adnkronos Margarita Smolikova che ha una sorella di 16 anni che vive nella regione russa di Krasnodar (circa 200 chilometri dal confine con l'Ucraina) ed era tra gli alunni che hanno assistito a scuola al filmato.

"Ho visto il video, si parla di come Russia e Ucraina siano due nazioni gemelle con molto in comune storicamente. L'intervento, viene spiegato, non è contro gli ucraini ma nasce piuttosto per combattere l'invasore occidentale", aggiunge Smolikova.

Protagonista del video è una bambina che racconta e intervista. "Oggi parliamo di quello che aiuterà a capire quanto sta accadendo, i fatti odierni che coinvolgono l'Ucraina", dice la ragazzina nel video realizzato nell'ambito del programma di educazione patriottica in Russia, con il sostegno del Ministero d’Istruzione della Federazione Russa. "Tutti ora sono pronti, leggendo le notizie da diverse fonti, a discutere, criticare, a piangere ed urlare. Lo spazio intorno a noi si è riempito di emozioni e di opinioni, tante quante sono le persone. L'importante è allora non perdere la strada giusta e trovare la propria opinione: per questo bisogna capire che tutto è un po' più complicato rispetto a quanto sembra a prima vista".

"Tutto quello che vediamo oggi - continua la bambina - prende inizio molto prima dalla nostra nascita o la nascita dei nostri genitori o dei nonni... parlavamo la stessa lingua, abbiamo la stessa storia, stesse tradizioni... Ukrainik oppure ucraini si chiamavano le persone che vivevano ai confini. Il termine era usato per diverse zone della 'Rus' (nome usato nell’antichità per Russia) ad esempio c’erano Ucraina di Pskov oppure Ucraina Siberiana. Siamo simili come due gocce d'acqua: abbiamo simili vestiti nazionali, case, usanze, cucina... festeggiamo le stesse festività e leggiamo gli stessi libri ai nostri figli, abbiamo lavorato sulla stessa terra per condividere il pane. I nostri antenati si innamoravano e creavano le famiglie. Facevamo parte di una sola famiglia".

Poi nella seconda parte del filmato la ragazzina fa domande a due esperti. "Come si può vincere la battaglia contro un paese con armi nucleari? In battaglia diretta? Non si può. A meno di non far girare la forza di questo Paese contro se stesso!", spiega l'esperto che cita poi il vecchio metodo: 'divide et impera', ovvero "il miglior modo di controllo su qualsiasi Paese. Per realizzarlo basta dividere la società e le nazioni, creare attrito tra loro e utilizzare l'odio tra le parti per far crollare un Paese". A quel punto la bambina domanda: "si riferisce alla caduta dell'Urss?", "Sì, così si chiarisce un po' la situazione. Ma è solo la punta dell'iceberg". La ragazzina si dice non convinta: "ma la dissoluzione non è avvenuta in maniera naturale?". L'esperto replica: "È una domanda complessa, ci sono stati tanti fattori sia di politica interna che estera".

"Quindi, mi perdoni, tutte le manifestazioni in Kazakistan e in Bielorussia fanno parte dello stesso piano 'divide et impera'?", chiede la ragazzina. "Sì, è così. La caduta dell'Urss ha cambiato il mondo di tante persone e il loro punto di vista".