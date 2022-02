Ucraina, Lincei: "Bene Allea, sostegno ai colleghi di Kiev, favorire ripristino pace e ricerca"

L'Accademia nazionale dei Lincei, ''di fronte alla tragedia in corso in Ucraina, condivide la dichiarazione formulata dall'Allea (European federation of academies of sciences and humanities) e invita a sottoscriverla, impegnandosi a favorire ogni iniziativa volta al ripristino della pace e delle possibilità di studio e ricerca per gli amici, le amiche e i colleghi e colleghe ucraini, ai quali l'Accademia esprime la sua piena e più vicina solidarietà''. La stessa che, ricorda, ''riserva ai tanti, finora oltre 600, ma il numero continua a crescere, scienziati e divulgatori scientifici russi che hanno firmato un vibrante appello di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina''.