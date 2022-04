Ucraina, Germania: "Ora non è possibile tagliare gas Russia"

"Vogliamo essere meno dipendenti dalle importazioni di energia dalla Russia in poco tempo: la Germania sosterrà ulteriori sanzioni, dobbiamo fare più pressione su Putin e tagliare i legami economici", ma "al momento non è possibile tagliare il gas". Lo dice il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, a margine dell'Eurogruppo a Lussemburgo, parlando delle nuove sanzioni che l'Ue intende adottare contro Mosca per la guerra in Ucraina. "Serve un po' di tempo: dobbiamo distinguere tra petrolio, carbone e gas al momento", conclude.